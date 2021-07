Moggi: «L’Italia ha già vinto. Mancini e Vialli amici per un motivo»

L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato della finale di EURO 2020 e della coppia storica della Sampdoria, Mancini e Vialli

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla finale di EURO 2020, tra Italia e Inghilterra, e sulla coppia storica della Sampdoria, Roberto Mancini e Gianluca Vialli.

ITALIA INGHILTERRA – «Ve lo dico io perché la nazionale ha già vinto il campionato europeo, non capisco come faccia una Nazione come l’Inghilterra che ha deciso di uscire dall’Europa, a vincere un campionato del genere. Noi già abbiamo vinto, anche se arriviamo secondi».

MANCINI E VIALLI – «Mancini ha fatto un lavoro straordinario, spero veramente che gli azzurri vincano l’Europeo perché hanno fatto un grande lavoro. Lo stesso Vialli è un grande uomo, non molto loquace, ma Mancini lo ha spronato alla grande anche alla Sampdoria».