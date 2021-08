Moggi fa il suo nome: «Questo giocatore arriverà alla Juventus»

Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla situazione in casa bianconera

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Luciano Moggi ha detto la sua sulla Juve.

JUVE – «Locatelli arriverà. Per il resto ha preso Kaio Jorge che non è un rinforzo ma un panchinaro. Pjanic in prestito ben venga…».

SCUDETTO – «Venuto meno Conte, l’Inter non è più favorita. Il ritorno di Allegri alla Juve è un’arma a favore dei bianconeri. La Juventus torna ad essere favorita. Il resto è tutto da vedere. E l’Atalanta sarà sempre una squadra importante nonostante le cessioni».