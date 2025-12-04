Modric vince il ‘premio leggenda’, ai Gazzetta Sports Awards sarà incoronato

Modric riceverà un premio denominato LEGGENDA, sarà incoronato ai Gazzetta Sports Awards

Luka Modric, l’eterno centrocampista croato, si prepara a ricevere un’onorificenza di altissimo prestigio. Il fuoriclasse, attualmente in forza ai rossoneri, sarà insignito del “Premio Leggenda” in occasione dei Gazzetta Sports Awards 2025. Questo riconoscimento, uno dei più ambiti della cerimonia organizzata dal quotidiano sportivo italiano, celebra una carriera straordinaria, ricca di successi e momenti indimenticabili.

Nonostante l’età anagrafica – ha da poco compiuto 40 anni – Modric continua a dimostrare sul campo un valore assoluto, una classe cristallina che lo rende ancora oggi un punto di riferimento insostituibile nel panorama calcistico internazionale.

Il Trasferimento al Milan e L’Impatto in Serie A

L’approdo del regista di Zara nel campionato italiano ha rappresentato uno dei colpi di mercato più clamorosi della recente storia della Serie A. Dopo aver lasciato il Real Madrid, club con cui ha vinto tutto e in cui è diventato un’icona planetaria, Modric ha scelto la maglia del Diavolo. Con la sua visione di gioco, la precisione nei passaggi e l’abilità nel dettare i ritmi, si è subito imposto come leader tecnico e carismatico del centrocampo del club di Via Aldo Rossi. Non a caso, le prime giornate di campionato lo hanno visto protagonista di prestazioni eccezionali, dimostrando che l’appellativo di “fenomeno” è tutt’altro che iperbolico.

Una Carriera da Pallone d’Oro

Il premio “Leggenda” è il giusto coronamento per il percorso di uno dei migliori centrocampisti della storia. L’apice della sua carriera è stato raggiunto nel 2018, anno in cui ha conquistato il Pallone d’Oro, interrompendo il decennale duopolio Messi-Ronaldo, e ha guidato la sua nazionale, la Croazia, fino alla storica finale del Mondiale in Russia. La sua bacheca vanta inoltre un numero impressionante di trofei, tra cui ben sei UEFA Champions League vinte con i Blancos di Madrid.

I Gazzetta Sports Awards 2025, quindi, non saranno solo l’occasione per celebrare il campione di oggi, ma anche per rendere omaggio all’incredibile eredità che Modric sta lasciando nel gioco del calcio. La sua longevità sportiva, unita al talento purissimo, lo rendono un esempio per le nuove generazioni di calciatori.

C’è grande attesa per la cerimonia, che vedrà il genio croato salire sul palco per ricevere il meritato tributo. L’impatto di Modric sui campi italiani in questa stagione 2025/2026 è la testimonianza vivente che l’età è solo un numero quando il talento è smisurato.

