Modric: «Dopo il Real tutto è un passo indietro. Il Milan per storia e reputazione è simile»

Milan news 24

Published

28 minuti ago

on

By

Modric

Modric a tutto tondo nell’intervista rilasciata a Marca. Ha parlato del suo passaggio dal Real Madrid al Milan

Luka Modric ha rilasciato un’intervista a Marca, nella quale ha parlato delle differenze e delle similitudini che ci sono tra Real Madrid e Milan. Queste le parole del campione croato:

DOPO IL REAL TUTTO E’ UN PASSO INDIETRO«Dopo il Real Madrid, ovunque tu vada, è un passo indietro. È innegabile, e tutti i giocatori possono confermarlo. Credo di essere arrivato in un club che, per la sua storia e la sua reputazione, è molto vicino al Real Madrid, e per me è la situazione più ideale che potesse capitare. Soprattutto perché sono cresciuto nel calcio italiano; il Milan era la mia squadra preferita…».

L’ADDIO A MADRID«L’ho sempre detto: non erano solo parole vuote o adulazione per i tifosi, la società o chiunque altro: il mio desiderio più sincero era ritirarmi a Madrid. Ma, in parole povere, tutto ha un inizio e una fine. A volte le cose non vanno come previsto…».

