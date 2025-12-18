Modric verso la panchina, Allegri ha deciso: svelato il motivo! Annunciato il titolare di Napoli Milan

Modric non scenderà in campo dall’inizio in Napoli Milan di questa sera, svelato il motivo della decisione di Allegri

Le ore che precedono il fischio d’inizio della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si accendono con una notizia dell’ultimo minuto riguardante lo schieramento tattico scelto da via Aldo Rossi. Secondo quanto riferito da Luca Bianchin, firma de La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse croato Luka Modric non partirà nell’undici titolare per la sfida di questa sera a Riyad.

Scelta di gestione per il Pallone d’Oro

La decisione di escludere Luka Modric dai primi minuti non è legata a infortuni o problemi fisici improvvisi. Il fuoriclasse balcanico, centrocampista totale dotato di una visione di gioco e di un’eleganza che lo hanno reso una leggenda vivente del calcio mondiale, osserverà un turno di riposo precauzionale. Si tratta di una scelta puramente conservativa operata dallo staff tecnico: dopo aver accumulato un minutaggio elevatissimo in questa prima parte di stagione, il veterano dei rossoneri sarà preservato per essere utilizzato eventualmente a gara in corso o in una possibile finalissima.

Jashari pronto alla prova del nove

Al posto del capitano croato, il Diavolo schiererà dal primo minuto Ardon Jashari. Il giovane mediano svizzero, calciatore di sostanza e dinamismo che abbina una buona tecnica di base a un’ottima capacità di interdizione, avrà il compito di dettare i tempi della manovra nel cuore del campo. Per il classe 2002 si tratta di una vetrina internazionale fondamentale, dove dovrà dimostrare di poter reggere la pressione di un match da “dentro o fuori”.

Le strategie tattiche dei lombardi

L’allenatore dei lombardi, Massimiliano Allegri — tecnico esperto e fine stratega, da sempre molto attento all’equilibrio dei carichi di lavoro dei suoi giocatori — punta sulla freschezza atletica per contrastare il centrocampo aggressivo del Napoli. Nonostante l’assenza iniziale di Modric, il club meneghino mantiene un tasso tecnico elevatissimo, confidando nella solidità garantita da Jashari per proteggere la difesa e servire le punte con rapidità.

Il pubblico dell’Al-Awwal Park dovrà dunque attendere per vedere le geometrie del numero 10, ma la sfida resta apertissima. Il club rossonero si presenta ai nastri di partenza con una veste leggermente diversa, ma con la medesima ambizione: conquistare la finale e continuare a sognare il trofeo.