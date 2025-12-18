 MN24 Leao ci sarà per Napoli Milan? Le ultime
Connect with us

News

MN24 Leao ci sarà per Napoli Milan? Le ultime dall’Arabia Saudita

Published

17 minuti ago

on

By

Leao

Leao sarà recuperato per Napoli Milan? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante portoghese a poche ore dal match

La questione Rafael Leao è quella che più sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi del Milan in vista della Supercoppa Italiana. Nella giornata di ieri ha svolto una seduta di allenamento a parte e questa mattina era in programma un provino per capire l’eventuale disponibilità.

La decisione finale sul numero 10 portoghese però dovrebbe essere stata rimandata direttamente a questa sera quando la squadra arriverà all’Al-Awwal Park.

Quindi si resta ancora in bilico e si capirà solamente più tardi se Allegri potrà utilizzare Leao per uno spezzone di gara o se invece non giocherà provando poi a recuperare per l’eventuale finale.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.