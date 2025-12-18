MN24 Leao ci sarà per Napoli Milan? Le ultime dall’Arabia Saudita

Leao sarà recuperato per Napoli Milan? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante portoghese a poche ore dal match

La questione Rafael Leao è quella che più sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi del Milan in vista della Supercoppa Italiana. Nella giornata di ieri ha svolto una seduta di allenamento a parte e questa mattina era in programma un provino per capire l’eventuale disponibilità.

La decisione finale sul numero 10 portoghese però dovrebbe essere stata rimandata direttamente a questa sera quando la squadra arriverà all’Al-Awwal Park.

Quindi si resta ancora in bilico e si capirà solamente più tardi se Allegri potrà utilizzare Leao per uno spezzone di gara o se invece non giocherà provando poi a recuperare per l’eventuale finale.