Modric, opzione rinnovo fino al 2027: la richiesta al Milan. Piace in Qatar e Arabia Saudita

Modric e il suo contratto con il Milan, Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto chiarezza

Il futuro di Luka Modric è uno dei temi più caldi sul taccuino degli esperti di calciomercato. Sebbene il centrocampista sia pienamente concentrato sugli obiettivi stagionali del Milan, la sua situazione contrattuale tiene in allerta la dirigenza rossonera. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’esperto di mercato, il legame tra il giocatore e il club meneghino è saldo, ma la decisione finale sul prolungamento è rimandata.

L’Opzione: La Palla al Pallone d’Oro

Il contratto in essere tra Modric e il Diavolo è strutturato in modo da garantire flessibilità, ma soprattutto per lasciare il potere decisionale al giocatore. L’accordo vincola il centrocampista fino a giugno 2026, ma include una clausola fondamentale: un’opzione di prolungamento unilaterale fino al 2027. Sarà proprio Modric a scegliere se esercitare tale opzione.

Per la grande esperienza del classe 1985, l’idea di non prendere decisioni affrettate è chiara. Il giocatore ha esplicitamente chiesto alla società di Via Aldo Rossi di aspettare verso la fine della stagione per valutare l’opzione. Questa mossa riflette la volontà di prendere una decisione basata non solo sulle sue condizioni fisiche, ma anche sul ruolo che ricoprirà nella squadra e sulle ambizioni dei lombardi per l’anno successivo.

Le Sirene da Arabia e Qatar Minacciano l’Addio

In un mercato sempre più influenzato dalle grandi risorse economiche, l’interesse per un talento senza tempo come Luka Modric non poteva mancare. Nonostante l’età, le prestazioni del croato continuano a renderlo un profilo appetibile a livello globale.

Club dell’Arabia Saudita e del Qatar hanno infatti già chiesto informazioni sul classe 1985, tentando di lanciare l’amo per quello che potrebbe essere l’ultimo grande contratto della sua illustre carriera. Tuttavia, l’intenzione attuale di Modric è chiara e categorica: il suo focus rimane solo sul Milan. La decisione finale, che svelerà se la sua permanenza si estenderà fino al 2027, definirà l’ultimo capitolo europeo della sua incredibile carriera con la maglia rossonera.