Modric Milan, raggiunge la Croazia su un volo low cost insieme al compagno di Nazionale. Segui le ultimissime

Una scena insolita e sorprendente ha caratterizzato la partenza di Luka Modrić, il fantasista croato e cervello del centrocampo del Diavolo, verso il ritiro della sua Nazionale. Come riportato in prima pagina da La Gazzetta dello Sportcon il titolo “Modric sul volo low cost in mezzo ai tifosi”, il Pallone d’Oro ha scelto un mezzo di trasporto decisamente poco convenzionale per una stella del suo calibro: un volo di linea Ryanair, in compagnia di passeggeri comuni.

📸 L’Incredibile Viaggio Verso Zagabria

L’episodio è avvenuto ieri, quando Luka Modrić e il connazionale Mario Pasalić, il dutile centrocampista dell’Atalanta, si sono imbarcati su un volo commerciale diretto a Zagabria per unirsi al ritiro della Croazia. L’immagine di due calciatori di livello internazionale che viaggiano spalla a spalla con i tifosi ha subito fatto il giro dei social media e dei media sportivi.

All’aeroporto, il giocatore del Milan è stato ovviamente preso d’assalto da una folla di appassionati in cerca di un selfie o un autografo. Questo gesto di “normalità” e vicinanza al pubblico ha consolidato ulteriormente l’immagine di Modrić come un campione non solo per il suo talento in campo, ma anche per la sua umiltà fuori dal campo.

💬 Ryanair Sfrutta l’Assist Sui Social

Anche la compagnia aerea Ryanair non si è lasciata sfuggire l’occasione per commentare l’accaduto con un post ironico e di grande impatto sul social X (ex Twitter): “Se Modric può volare con noi, allora anche tu puoi farlo”. Una mossa di marketing che ha saputo sfruttare la notizia a sorpresa per un’efficace promozione.

⚽ Il Ritorno a Terra del Campione del Milan

L’episodio, seppur leggero, offre uno spaccato interessante sulla vita di un calciatore di altissimo livello. Per i tifosi del Milan, la speranza è che questo “viaggio a sorpresa” sia un preludio a grandi prestazioni con la maglia rossonera al suo rientro.

Sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, il regista croato è chiamato a essere il fulcro del gioco. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare ha costruito la squadra attorno al suo genio in mediana, e la sua integrità professionale, dimostrata anche con scelte di vita semplici come questa, è un valore aggiunto per il club. L’attenzione ora si sposta sulle prossime sfide e su come il Milan affronterà i suoi impegni con un campione così “vicino” al suo pubblico.