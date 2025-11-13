Mercato Milan, il rendimento di Modric non è passato inosservato: tante squadre sul croato in vista della prossima stagione. La posizione del centrocampista

Mercato Milan, diverse squadre fuori dall’Europa hanno cominciato ad approcciarsi a Luka Modric in vista della prossima stagione

Il futuro di Luka Modrić al Milan è tutt’altro che scontato. Nonostante il giocatore continui ad essere un elemento chiave, l’interesse crescente e le lusinghe economiche provenienti dal Medio Oriente stanno mettendo pressione sul club rossonero.

L’esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato, anche grazie alle informazioni raccolte da Fabrizio Romano, che i movimenti da parte di leghe extra-europee sono già in atto.

PAROLE – «Vi posso dire che, anche grazie al lavoro di Fabrizio Romano, sappiamo che diversi club del Qatar e della Saudi Pro League si stanno già approcciando verso Modrić».

Mercato Milan, la scelta esclusiva del croato

La situazione contrattuale di Modrić (un 1+1 con opzione a favore del giocatore) rende il Milan spettatore. Sarà esclusivamente il calciatore a decidere se attivare l’opzione per la prossima stagione o accettare l’offerta dall’estero.

Moretto ha specificato la tempistica: Modrić prenderà una decisione «più avanti», presumibilmente intorno alla prossima primavera, tenendo conto della sua condizione fisica e delle prospettive sportive.

Priorità al Milan, ma la minaccia è reale

Nonostante gli approcci aggressivi da parte della Saudi Pro League e del Qatar, Modrić in questo momento è «concentrato sul Milan». Questa è la speranza per il Diavolo, che punta sulla volontà del fuoriclasse di rimanere in un calcio altamente competitivo.