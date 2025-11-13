Mercato Milan, accordo chiaro con Giorgio Furlani: aprile mese decisivo, permanenza al momento non scontata. I dettagli

Mercato Milan, Luka Modric ha un accordo chiaro con Giorgio Furlani: ad aprile decisione sull’eventuale rinnovo fino al 2027

Nonostante l’entusiasmo generale e le numerose indiscrezioni che vorrebbero il rinnovo di Luka Modrić con il Milan come un affare già definito o quasi scontato, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha voluto ribadire che la situazione è ben più complessa.

Moretto ha chiarito che il club rossonero e i tifosi dovranno pazientare ancora diversi mesi per conoscere il futuro del fuoriclasse croato:

PAROLE – «Vi posso ribadire che sarà il calciatore a decidere, più avanti, intorno alla prossima primavera, che tipo di strada prendere, se continuare col Milan oppure no. Adesso è ancora presto».

La clausola del contratto 1+1

La cautela di Moretto è dettata dalla natura del contratto firmato da Modrić: un 1+1 in cui la clausola per la stagione successiva è a esclusiva discrezione del giocatore. Questo dettaglio ribalta la prospettiva, sottraendo al Milan la possibilità di esercitare unilateralmente l’opzione.

La decisione finale di Modrić dipenderà da una serie di fattori, tra cui le sue condizioni fisiche a fine stagione, il ruolo che Allegri gli riserverà e, non da ultimo, le offerte economiche faraoniche che stanno arrivando dall’Arabia Saudita e dal Qatar, club che continuano ad approcciare l’entourage del centrocampista.

Il Milan, dunque, è in attesa e spera che la volontà di Modrić di rimanere in Europa e competere ad alti livelli prevalga sulle lusinghe finanziarie. La prossima primavera sarà il momento decisivo.

