Modric batte tutti, nessuno come lui nel Milan di Allegri: superato anche Gabbia

Modric supera anche Gabbia, nessuno ha giocato più di lui in Serie A tra i giocatori a disposizioni del Milan di Allegri

In una stagione segnata da ritmi serrati e un calendario che non concede tregua, la gestione delle risorse umane diventa il nodo cruciale per ogni allenatore. In casa Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri — tecnico livornese celebre per la sua capacità di gestire i momenti chiave della partita — emerge un dato significativo che riflette l’importanza dell’esperienza e della tenuta atletica: Luka Modrić è ufficialmente il giocatore più utilizzato in Serie A.

Il fuoriclasse croato, Pallone d’Oro e intramontabile metronomo del centrocampo, ha raggiunto quota 1325 minuti sul terreno di gioco. Un traguardo che testimonia non solo la sua integrità fisica, ma anche la totale fiducia che il Diavolo ripone nella sua visione di gioco.

Il sorpasso durante Milan-Sassuolo

Fino a pochi giorni fa, il primato di questa speciale classifica apparteneva a Matteo Gabbia. Il difensore centrale, cresciuto nel vivaio rossonero e diventato un punto fermo della retroguardia grazie alla sua affidabilità, si trova ora al secondo posto con 1320 minuti. Il sorpasso è avvenuto in occasione dell’ultima sfida di campionato contro il Sassuolo: un’uscita anticipata dal campo per Gabbia ha permesso a Modrić di completare il sorpasso statistico, distanziandolo di appena cinque lunghezze.

La Top 5 dei fedelissimi di Allegri

Alle spalle del duo di testa, la graduatoria dei “stakanovisti” del Milan evidenzia l’importanza degli equilibri tattici. Al terzo posto troviamo Alexis Saelemaekers, l’esterno belga noto per il suo spirito di sacrificio e la duttilità, con 1311 minuti. Seguono poi due colonne fondamentali per la fase difensiva:

Strahinja Pavlović : il possente difensore serbo, arrivato per dare fisicità alla linea arretrata, ha accumulato 1283 minuti .

: il possente difensore serbo, arrivato per dare fisicità alla linea arretrata, ha accumulato . Mike Maignan: il portiere francese, leader carismatico e guardiano dei pali della Nazionale transalpina, chiude la top 5 con 1226 minuti.

Questi numeri sottolineano come la spina dorsale dei rossoneri sia ben definita. Mentre altre big del campionato lottano con le rotazioni, i fedelissimi di Allegri continuano a macinare chilometri, con Modrić a guidare il gruppo dall’alto della sua immensa classe.