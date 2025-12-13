Modric ancora titolare, rischio tour de force: tra Sassuolo e Supercoppa. Allegri non ci rinuncia

Modric potrebbe essere messo a dura prova nel corso dei prossimi otto giorni, tra Serie A e Supercoppa Italiana

Il Milan si prepara a un periodo intensissimo, con tre impegni cruciali concentrati in meno di otto giorni. Il Diavolo di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per la sua gestione meticolosa delle energie, affronterà domani il Sassuolo a San Siro, prima di volare in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Giovedì sarà la volta della semifinale contro il Napoli; in caso di successo, la finale si disputerà lunedì 22 dicembre.

Questa sequenza di partite mette in luce un dilemma gestionale, specialmente per quanto riguarda l’impiego di una delle sue stelle più luminose: Luka Modrić.

Modrić Titolare Contro il Sassuolo: Scelta Obbligata

Il leggendario centrocampista croato, regista sopraffino e mente illuminata, è dato come candidato forte per una maglia da titolare nella sfida di campionato contro il Sassuolo. La sua presenza è considerata fondamentale per garantire qualità e controllo del gioco prima del break per la Supercoppa.

La scelta di Allegri di affidarsi a Modrić non è casuale: il tecnico ripone massima fiducia nella sua esperienza, capace di dettare i tempi e trovare i varchi giusti anche contro difese chiuse.

In Supercoppa l’Anziano Più Prezioso

Il vero nodo riguarda la trasferta araba. Difficilmente Max Allegri rinuncerà al croato in un torneo così importante, che assegna il primo trofeo stagionale. Modrić è ritenuto troppo cruciale per l’equilibrio e il killer instinct del Milan nelle partite da dentro o fuori. Sarà quasi certamente schierato titolare nella semifinale contro il Napoli e, in caso di passaggio del turno, sarà inevitabilmente un protagonista anche nell’eventuale finale.

Questo scenario proietta l’atleta, che sfiora i 40 anni, verso un autentico tour de force: giocare tre partite di alta intensità in appena otto giorni scarsi. Una sequenza di impegni che metterà alla prova la straordinaria professionalità e la tenuta atletica di un calciatore che continua a smentire l’anagrafe, dimostrando di essere ancora insostituibile per i rossoneri.