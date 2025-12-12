News
Supercoppa Italiana: regole particolari sulle squalifiche. Super Final Four con rose al completo. I dettagli
Supercoppa Italiana: regolamento particolare sulle squalifiche. In caso di espulsione nella prossima giornata di Serie A…
Mancano pochi giorni all’inizio della Supercoppa Italiana che si terrà a Riad con la formula a quattro squadre. Le semifinali vedranno scendere in campo Napoli-Milan il 18 dicembre e Bologna-Inter il 19, con la finale in programma il 22 dicembre.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il regolamento prevede precise disposizioni in merito alle squalifiche, favorendo la partecipazione delle squadre con le rose al completo.
Supercoppa Italiana, squalifiche dalla Serie A: nessun impatto sulla Final Four
Per la 15ª giornata di Serie A, in programma prima della Supercoppa, le regole sono chiare:
- Espulsione o Sesta Ammonizione: I giocatori di Inter, Napoli, Milan e Bologna che dovessero incappare in un’espulsione o nella sesta ammonizione (scattata la squalifica) in questo turno di campionato, sconterebbero la sanzione nella prossima giornata di campionato.
- Conseguenza: Questi giocatori potranno partecipare regolarmente alle Final Four, evitando che le squadre debbano rinunciare a elementi chiave.
Il regolamento è altrettanto dettagliato per quanto riguarda le sanzioni comminate durante le partite in Arabia Saudita:
|Sanzione
|Semifinale (Squalifica)
|Finale (Squalifica)
|Diffida + Ammonizione in Semifinale
|A disposizione per la Finale.
|Squalifica scontata nella prima giornata di campionato successiva.
|Ammonizione in Semifinale + Ammonizione in Finale
|Se diffidato, riparte con il monte ammonizioni che comprende le due sanzioni (es. sesta sanzione).
|Squalifica scontata nella prima giornata di campionato successiva.
|Espulsione in Semifinale
|Squalifica scontata in Finale.
|Eventuali ulteriori giornate scontate nella/e gara/e di campionato successiva/e.
|Espulsione in Finale
|Non applicabile.
|Squalifica scontata interamente in campionato.