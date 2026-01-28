Modric Milan, addio a fine stagione? Dalla Croazia un club prova a catturare l’interesse dell’ex Pallone d’Oro

Modric Milan, addio a fine stagione? Alcune indiscrezioni parlano di un club croato pronto a riportare in patria il centrocampista rossonero

Il futuro di Luka Modric potrebbe riportarlo alle origini. Secondo quanto riferito su X da Pietro Balzano Prota, la Dinamo Zagabria avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per valutare la possibilità di riportare in patria il centrocampista croato nella prossima stagione.

Al momento, si tratta esclusivamente di un contatto preliminare, utile a capire se esistano margini concreti per un’operazione che, per prestigio e valore simbolico, avrebbe un forte impatto sul calcio croato. Non risultano però trattative avviate né approfondimenti economici: il club di Zagabria non si sarebbe esposto oltre una prima verifica di disponibilità.

Attualmente Modric è in forza al Milan, dove continua a dimostrare affidabilità e qualità nonostante l’età, confermandosi una risorsa preziosa. In carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Real Madrid e Tottenham Hotspur, costruendo un palmarès e una reputazione di livello assoluto.

La Dinamo Zagabria, che rappresenta il club simbolo del calcio nazionale, osserva dunque con interesse, ma per ora resta una suggestione. Eventuali sviluppi dipenderanno dalla volontà del giocatore e dalle valutazioni del Milan sul progetto tecnico della prossima stagione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato Milan | Trattative | Ultim’ora