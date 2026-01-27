Rinnovo Modric, riserve sciolte: il croato prolungherà di un anno al verificarsi di questa condizione indispensabile

Rinnovo Modric, il centrocampista croato è pronto a prolungare per un altro anno con i rossoneri in caso di qualificazione in Champions League

Il mito di Luka Modrić continua a risplendere nel cielo di San Siro, lasciando a bocca aperta non solo i tifosi, ma anche gli addetti ai lavori. Intervenuta sul canale YouTube di Milan Vibes, la giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo ha analizzato il momento magico del fuoriclasse croato, sottolineando come la sua importanza vada ben oltre i lampi di classe pura.

Rinnovo Modric, un leader silenzioso: umiltà e sacrificio

Nonostante i trofei e il Pallone d’Oro in bacheca, Modrić sta dimostrando una fame e una dedizione che stupiscono ogni giorno di più:

Monica Colombo ha messo l'accento sulla prestazione di sabato sera contro la Roma: «È una sorpresa continua per l'umiltà, per le giocate che ha fatto andando ad aiutare la squadra nei momenti di sofferenza, ripiegando all'indietro e aiutando nelle retrovie». Il futuro e la Champions: Il legame tra Luka e il Milan potrebbe non esaurirsi a giugno. Secondo la giornalista, la condizione fisica e il traguardo europeo sono i due fattori chiave: «Se lui starà bene resterà ancora un anno… Se il Milan andrà in Champions, non vedo perché non debba rimanere e prendere anche in Europa in mano la squadra».

Gestione da "Top": A 41 anni suonati, però, serve realismo. La Colombo frena sull'ipotesi di un impiego totale: «In un contesto del genere, faccio più fatica a vederlo titolare inamovibile». Un pensiero che sposa la filosofia di Max Allegri, che lo utilizza come un "reggente" di lusso per gestire i ritmi delle partite più calde.

L’eredità per i giovani

La presenza di Modrić a Milanello è fondamentale anche per la crescita dei nuovi innesti come Ricci e Jashari. Vederlo ripiegare in difesa per dare una mano ai centrali è la miglior lezione possibile per i “garanti del futuro” voluti da Igli Tare. La sua permanenza per la stagione 2026/2027 sarebbe il ponte ideale verso la definitiva maturazione del centrocampo rossonero.