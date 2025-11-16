Modric Milan, novità sul futuro del croato! Il club rossonero ha preso la scelta. Segui le ultimissime sui rossoneri

La Croazia di Luka Modrić, il talentuoso e inesauribile centrocampista (classe 1985) in forza al Milan, ha strappato il pass per i prossimi Mondiali estivi in Nord America, superando con successo l’ostacolo Isole Faroe nelle qualificazioni. Un risultato che non è solo un traguardo per la Nazionale croata, ma un successo personale straordinario per il numero 14 del Diavolo.

Per Modrić, infatti, si tratterà della quinta partecipazione consecutiva a una Coppa del Mondo. Un dato che testimonia la longevità incredibile e l’impatto costante che il Pallone d’Oro 2018 continua ad avere sul calcio internazionale, anche superata la soglia dei 40 anni.

Il Futuro al Milan: Prolungamento in vista per l’ex Real Madrid

Le eccezionali prestazioni del metronomo croato non passano inosservate a Milanello. Nonostante l’età avanzata per un calciatore, Luka Modrić si è dimostrato ancora determinante, un faro di tecnica, esperienza e personalità nel centrocampo rossonero. Per questo motivo, l’intenzione della società è chiara: prolungare la permanenza del campione per almeno un’altra stagione.

Questa volontà è stata confermata con enfasi anche dalla stampa sportiva nazionale. Il Corriere dello Sport ha titolato questa mattina: “Il Milan gli proporrà il prolungamento“, sottolineando come i dirigenti del Diavolo siano pronti a esercitare l’opzione di rinnovo annuale già inserita nell’accordo originale.

A spingere per la riconferma del leader c’è anche il nuovo assetto tecnico-dirigenziale del club. Il neo Direttore Sportivo, Igli Tare – noto per la sua abilità nel trovare e valorizzare campioni anche con anni di esperienza sulle spalle – vede in Modrić un pilastro insostituibile. La sua permanenza è considerata cruciale dal DS albanese e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico toscano tornato sulla panchina del club per guidare i rossoneri in un nuovo ciclo vincente. La combinazione di giocatori di esperienza come Modrić e la guida tecnica di Allegri è vista come la chiave per il rilancio del Milan.

L’accordo di prolungamento per Luka Modrić non è soltanto un rinnovo contrattuale, ma un forte segnale di ambizioneda parte del club, che punta a costruire una squadra solida e vincente attorno a un campione che, come dimostrato dalla qualificazione mondiale, non ha alcuna intenzione di fermarsi.