 Modric Milan, numeri impressionanti per il croato
Modric Milan, numeri impressionanti per il croato. Imprescindibile per Allegri

19 minuti ago

Modric

Modric Milan, numeri impressionanti per il croato. Imprescindibile per Allegri. Segui le ultimissime

Il vecchio adagio “No Luka Modrić, no party” non è mai stato così vero per il Milan. L’arrivo a parametro zero dell’immenso centrocampista croato è stata una delle mosse più audaci del DS Igli Tare, ma il campo ha risposto a ogni scetticismo: a quarant’anni suonatiLuka Modrić continua a fare la differenza in Serie A e in Europa, smentendo ogni pregiudizio legato all’età.

Il suo rendimento in questo inizio di stagione è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Non era la qualità del Pallone d’Oro a essere in dubbio, quanto piuttosto la sua tenuta anagrafica e la capacità di incidere in un campionato fisico come quello italiano, specialmente considerando i 1178 minuti già giocati con la maglia rossonera.

I Numeri da Capogiro: La Metà Campo è Sua

Luka Modrić ha deciso di lasciare che fossero i numeri incredibili a parlare per lui, ponendosi come il faro e il miglior interprete del sistema di gioco voluto da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico che lo ha voluto fortemente per dare ordine e visione al centrocampo del Diavolo.

Il regista croato domina le statistiche individuali del Milan in diverse categorie fondamentali, dimostrando di essere un giocatore completo, capace sia di costruire che di interdire.

StatisticaTotale (in 1178′)Ruolo
Tocchetti di Palla1048Regia e Distribuzione
Passaggi Riusciti801Precisione nel Possesso
Passaggi Chiave22Creatività Offensiva
Assist2Efficacia Tattica
Palle Intercettate20Lettura Difensiva
Recuperi81Solidità e Grinta

Questi dati confermano che Modrić non è solo il cervello della squadra, ma anche il motore inesauribile che bilancia il gioco. La sua capacità di smistare palloni con una precisione chirurgica (801 passaggi riusciti su oltre mille tocchi) e, contemporaneamente, di essere il leader nei recuperi e nelle intercettazioni, lo rende un elemento insostituibile.

Il suo rendimento è la migliore risposta a chi temeva che il suo trasferimento fosse un azzardo legato solo al nome blasonato. Per Allegri e per il DS TareModrić è la certezza assoluta su cui costruire l’assalto allo Scudetto. Finchè il campione croato scenderà in campo con questa intensità, il Milan avrà sempre un’arma in più nella lotta per il vertice.

