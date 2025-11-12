Modric Leao, gestione delle forze in Nazionale: arrivano buone notizie per il Milan e Allegri

Modric Leao, arrivano notizie sul loro rientro a Milanello dalla Nazionale! Allegri spera nella gestione da parte dei ct

l Milan è in trepidante attesa per il rientro dei suoi assi dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, con la preparazione del cruciale Derby della Madonnina che incombe. L’attenzione si concentra in particolare sulla gestione del carico di lavoro di due elementi fondamentali per lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri: Rafael Leão e Luka Modrić.

Secondo quanto filtra dagli ambienti sportivi, la strategia dei club e delle selezioni nazionali è quella della massima cautela, soprattutto per i giocatori che hanno un elevato minutaggio nelle gambe.

Leão Anticipa i Tempi: Ritorno a Milanello in Vantaggio

Per quanto riguarda Rafael Leão, si profila un rientro anticipato rispetto ad altri compagni. Sembra che il Portogallo, d’accordo con lo staff del Diavolo, stia gestendo il suo impiego per prevenire affaticamenti. La buona notizia per i rossoneri è che il portoghese potrebbe essere a disposizione di Allegri già a partire da martedì, un giorno prima della maggior parte dei nazionali. Questo consentirebbe a Leão di avere una sessione di allenamento in più per smaltire il viaggio e lavorare subito sui dettagli tattici in vista della partita.

Modrić e la Cautela Croata

Diverso il discorso per Luka Modrić, il cui arrivo a Milanello è previsto per mercoledì. Nonostante la sua infinita longevità, la sua età e l’importanza strategica nel centrocampo del Milan suggeriscono prudenza.

Inoltre, vista la situazione della Croazia nel proprio girone di qualificazione, c’è la concreta possibilità che il commissario tecnico croato, Zlatko Dalić, lo utilizzi in una sola delle due gare previste in questa finestra internazionale. L’obiettivo è tutelare la sua forma fisica.

Per Allegri, avere entrambi i campioni freschi e riposati, anche se con pochi allenamenti congiunti, è cruciale per affrontare l’Inter con le massime possibilità di successo. La speranza del club di via Turati è che le rispettive Nazionali garantiscano la gestione ottimale dei loro talenti.