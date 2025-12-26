Modric, il Maestro di 40 anni che ha stregato il Milan. E sul futuro c’è un accordo chiaro: appuntamento a giugno

 Modric, il Maestro di 40 anni che ha stregato il Milan
49 minuti ago

Modric, il centrocampista croato, nonostante i 40 anni, si è preso il Milan: idea rinnovo ma appuntamento solo a giugno

Nonostante i 40 anni suonati, Luka Modrić si è preso le chiavi del centrocampo rossonero, confermandosi un elemento imprescindibile nello scacchiere di Massimiliano Allegri. La sua “calma nobile” e la leadership silenziosa hanno trasformato il volto del Diavolo, rendendolo un vero e proprio talismano per i risultati della squadra.

Modric: numeri da Talismano

Le statistiche stagionali evidenziano una differenza netta tra il Milan con e senza il Pallone d’Oro 2018 in campo:

  • Media Punti da Scudetto: Con il croato titolare, la formazione di Allegri viaggia a una media altissima di 2,50 punti a partita. In campionato, l’unica sconfitta con Luka dal 1′ è arrivata al debutto contro la Cremonese.
  • Le assenze pesano: Al contrario, quando il tecnico livornese ha rinunciato al suo “Maestro”, sono arrivate le pesanti cadute nelle coppe: la sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia e quella contro il Napoli in Supercoppa Italiana.
  • Rendimento costante: Con 15 presenze in Serie A, Modrić ha già messo a referto 1 gol e 2 assist, mantenendo una precisione nei passaggi superiore al 90%.

Futuro 2026: Rinnovo o Sirene Arabe?

Il contratto di Modrić scade il 30 giugno 2026, ma l’accordo siglato l’estate scorsa prevede un’opzione per il prolungamento fino al 2027.

  1. La scelta di Luka: La decisione finale arriverà solo in primavera. Il croato vuole valutare la propria condizione fisica in vista del Mondiale 2026, a cui sogna di partecipare da protagonista.
  2. Minaccia Saudi League: Non mancano però le tentazioni. Club del Qatar e della Saudi Pro League si sono già mossi per sondare la disponibilità del giocatore per un ultimo contratto faraonico a fine stagione. Lo riporta TMW.
