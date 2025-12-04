Modric e non solo, Allegri lascia in panchina un altro titolarissimo: riposo meritato

Modric lascia a riposo un altro calciatore titolarissimo, oltre Modric. Anche lui non giocherà in Lazio Milan

Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico del Diavolo, è pronto ad applicare il principio del turnover in vista della cruciale trasferta all’Olimpico contro la Lazio. Il calendario fitto e la necessità di gestire al meglio le risorse in questa fase intensa della stagione hanno convinto l’allenatore livornese, tornato a guidare i rossoneri nel 2025, a concedere un po’ di respiro ad alcuni pilastri.

Il centrocampo, in particolare, vedrà un cambio di guardia di notevole spessore tecnico. L’insostituibile Luka Modric, l’eterno fuoriclasse croato, non partirà tra i titolari. A 40 anni, la sua gestione fisica è una priorità assoluta per Allegri, che preferisce averlo al top per le sfide decisive.

Jashari, Il Regista Svizzero Alla Prova Della Capitale

Al posto del “Professore”, Allegri schiererà Ardon Jashari. Il giovane e dinamico centrocampista svizzero, un acquisto mirato della sessione estiva, ha impressionato per la sua maturità tattica e l’eccellente capacità di recupero palla, abbinata a una visione di gioco progressiva. L’opportunità di partire titolare contro i biancocelesti è un banco di prova fondamentale per il talento elvetico, che dovrà dimostrare di poter orchestrare la manovra del Milan con l’equilibrio e il pragmatismo tanto cari al suo tecnico.

La Difesa Ridisegnata: De Winter Subentra a Gabbia

Le rotazioni non risparmiano la linea difensiva. Anche per Matteo Gabbia, il solido centrale cresciuto nelle giovanili del club e noto per la sua aggressività e il senso della posizione, è in programma un turno di riposo meritato.

Al centro della retroguardia del club di Via Aldo Rossi, Allegri darà spazio a Koni De Winter. Il promettente difensore belga, caratterizzato da un’ottima struttura fisica e una notevole intelligenza nel gioco aereo, farà coppia con uno dei veterani per garantire solidità e copertura. La scelta di De Winter non è casuale: Allegri lo considera il profilo ideale per l’approccio difensivo del Diavolo, basato su compattezza e cinismo.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.