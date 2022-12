Vincenzo Morabito, l’intermediario che ha confezioato il passaggio di Giroud dal Chelsea al Milan, ha elogiato così l’attaccante

«Ci sono attaccanti che fanno 30 gol all’anno, ma poi nei big match spariscono. Meglio farne 15, ma tutti decisivi. Tipo Oli che l’anno scorso ha messo la firma sullo scudetto del Milan decidendo gli scontri diretti con Inter e Napoli. E pensare che in tanti lo davano sul viale del tramonto già dopo l’addio al Chelsea: Mi fanno ridere. Si vede che non lo conoscevano. o che lo conosco da tanti anni non avevo dubbi sul fatto che sarebbe stato dominante anche al Mondiale. Olivier è sempre decisivo nelle grandi partite. Più si alza il livello e più lui si esalta. A suon di gol»