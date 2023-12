MN24 – Tifosi Milan, San Siro da urlo! Tutti i numeri del 2023

Tifosi Milan, numeri da urlo a San Siro per tutto il 2023: anche domani ci sarà sold-out contro il Sassuolo. I dati

Come riportato dalla nostra redazione, anche domani a San Siro è previso sold-out per il match tra Milan e Sassuolo.

Più in generale sono i numeri del 2023 che impressionano: media spettatori a 71.957, donne e Under 20 in crescita (+3%); accessi al sito dagli States al +298%.

Nell’anno solare 2023, attraverso Club 1899, AC Milan ha ampliato il ventaglio delle proposte disponibili per i tifosi rossoneri con la creazione di nuove esperienze, tra cui Tram Experience, Corner lounge e Crazy Pizza: esperienze sempre più uniche, create ad hoc per gli ospiti e un ventaglio di proposte che possa far vivere momenti sempre più Premium ed esclusivi.

Nel dettaglio:

· Tram Experience: Club 1899 ti porta a S.Siro con un hospitality itinerante a bordo di un tram storico per scoprire i luoghi più iconici di Milano. Un’experience per favorire anche gli ospiti stranieri, unendo l’iconicità di Milano con la nostra esperienza Premium;

· Corner Lounge: Club 1899 ti accoglie a bordocampo per un’esperienza pre-match senza eguali: il calore dello stadio e l’entusiasmo del tifo Rossonero durante il riscaldamento della squadra dalla terrazza che si affaccia sul campo.

· Crazy Pizza: un’esperienza unica con una raffinata scelta culinaria nel cuore di Milano, in un contesto elegante e accogliente animato da coinvolgenti show e DJ set.

Anche a in occasione di Milan-Sassuolo, ultima partita casalinga del 2023 in programma sabato 30 dicembre alle ore 18, il club rossonero è pronto a rifarsi il look in due delle numerose sale hospitality di San Siro.

Infatti, nel pre e nel post partita, l’Executive Lounge e la Sponsor Lounge – entrambe nel settore arancio – accoglieranno i numerosi ospiti con DJ Set, allestimenti e luci che renderanno l’atmosfera magica e coinvolgente, per salutare il 2023 insieme alla famiglia rossonera e darsi appuntamento al nuovo anno.

Club 1899 – I dati

· Anche nelle hospitality milaniste grande affluenza di pubblico: Club 1899 ha venduto 12mila biglietti nel 2023 con Milan-Juventus regina assoluta tra le partite con maggior affluenza nelle hospitality premium.

· Il 22% in Club 1899 è pubblico al femminile, in crescita rispetto al 2022

· Anche nel caso di Club 1899, gli spettatori del 2023 sono più giovani di quelli del 2022: con crescita in tutte le fasce d’età under 50

· Siamo passati dal 30% di spettatori internazionali al 42%

· Nell’ambito di Club1899, gli USA rappresentano ora il secondo mercato più importante dopo l’Italia, seguiti da Francia, Svizzera e UK

· Gli USA sono cresciuti di 9 punti percentuali rispetto al 2022

Museo Mondo Milan

· Il museo rossonero è sempre più concetto di destination per tifosi e appassionati, in particolare nel giorno partita

· Circa 80mila ingressi nell’anno solare 2023

· Anno record per eventi promozionali, privati, con partner e istituzionali (qualche esempio: attività per San Valentino, Compleanno ACM, Halloween, Black Friday, Charity Tour e attività con CSR e Fondazione Milan, Una notte al museo, progetto didattico scuole milanesi, eventi partner, eventi privati) per un totale di 60 eventi

· Partita record: Milan – PSG di Champions League (quindi infrasettimanale) con quasi 1600 ingressi

Social/Digital

Nel corso del 2023 (fino ad oggi) AC Milan ha:

· Raggiunto il primo posto tra i club di Serie A per engagement generato su Instagram con più di 300M di interazioni

· Generato circa 2,5B di video views su tutte le nostre piattaforme

· Lanciato due nuovi account social, l’account Instagram delle Women e il profilo @acmilan su Threads

· Aggiunto 10M di nuovi follower su tutte le piattaforme social (+16% di crescita percentuale rispetto al 2022)

Focus su USA:

· Sui social sono triplicate le video views provenienti dagli utenti US rispetto al 2022

· Il sito ha registrato un +298% di utenti provenienti dagli US rispetto al 2022

· Sull’app AC Milan sono raddoppiate i nuovi download provenienti dagli US rispetto al 2022