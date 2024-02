MN24 – Theo Hernandez sempre più rossonero! In Milan Atalanta raggiungerà 200 presenze col club

MN24 – Theo Hernandez sempre più rossonero! In Milan Atalanta raggiungerà queste presenze 200 col Diavolo: il dato prima del match

Theo Hernandez è sempre più al centro del Milan e da anni ormai domina la fascia rossonera. Il terzino francese in Milan-Atalanta, come appreso da Milannews24, raggiungerà quota 200 presenze con il Diavolo in tutte le competizioni.

Se invece consideriamo anche le presenze con gli altri club sarà la numero 300 in tutte le competizioni.