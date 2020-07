Rangnick, la conferma dell’agente: «Non verrà al Milan»

Secondo quanto riferito dalla Bild, sarebbe saltato l’accordo tra Ralf Rangnick e il Milan. Il tedesco avrebbe deciso di rifiutare

Sarebbe saltato l’accordo tra Ralf Rangnick e il Milan. Il tedesco avrebbe deciso di rifiutare la proposta rossonera, forse perché non convinto pienamente del progetto. L’agente del dirigente del Lipsia, secondo quanto raccolto dalla Bild, ha confermato che il proprio assistito non andrà al Milan nella prossima stagione. La notizia arriva a ciel sereno dopo mesi di trattative da entrambe le parti per ricostruire il Milan da zero. Per Rangnick questo non sarebbe il momento giusto per iniziare una collaborazione e sarebbe propenso a continuare a lavorare in Germania.

Ora nel futuro del Milan si aprono diversi scenari. L’incertezza di queste settimane dovrebbe portare Elliott a rivalutare alcune ipotesi fino a poche ore fa mai prese inconsiderazione. Stefano Pioli potrebbe rimanere sulla panchina rossonera anche per la prossima stagione ricevendo il giusto premio per quanto fatto di buono fino ad ora. Ma anche Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero cercare un colloquio con Gazidis per parlare di nuove mansioni o ruoli all’interno del club, magari con più responsabilità e operatività.

Sul fronte mercato verrebbero meno quei contatti in Germania che avrebbero potuto portare, tra gli altri, Dominik Szoboszlai al Milan. D’altra parte aumentano però le possibilità di vedere ancora per un anno Zlatan Ibrahimovic in maglia rossonera