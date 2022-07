MN 24 – Milan Primavera, Nasti al Cosenza: i dettagli dell’operazione

Non solo mercato in entrata ma anche in uscita. Tra i vari nomi quello di Nasti vicinissimo al Cosenza. I dettagli dell’operazione

Come anticipato dalla Gazzetta dello Sport e confermato dalla nostra redazione il giovane rossonero andà via in prestito secco. Nei prossimi giorni visite mediche e firma.