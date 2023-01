MN24 – Milan Femmnile, Ganz: «Non abbiamo giocato benissimo ma vittoria fondamentale»

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha commentato la vittoria per 2-0 sul Parma: di seguito le sue dichiarazioni

(Dal nostro inviato Daniele Grassini)- Al termine del suo Milan Femminile contro il Parma, Maurizio Ganz si è soffermato ai nostri microfoni:

«Non siamo partiti forte, abbiamo avuto tante difficoltà. Il Parma ci ha chiuso tanti spazi e in questo dobbiamo mettere palloni migliori dal fondo come è capitato nel gol di Martina. Non siamo precisi per i nostri colpitori di testa. Ci stiamo lavorando ma conoscevamo le difficoltà della gara e quindi i tre punti sono importantissimi. Non abbiamo giocato benissimo ma nel secondo tempo abbiamo fatto valere la nostra tecnica e la nostra forza. Dobbiamo essere più ciniche in zona gol. Arnadottir? Sono contento per lei, è un’altra giocatrice che ha segnato, siamo saliti a 13-14 calciatrici in gol. Sono contento per lei perchè sta facendo bene, ha preso l’ammonizione e non ci sarà con la Sampdoria ma sono contento anche per questa voglia di non prendere gol. Sotto l’aspetto del gioco mi aspettavo qualcosa di più specialmente sul 2-0. Abbiamo sprecato qualche ripartenza di troppo, lì dobbiamo fare meglio altrimenti si va in difficoltà. Io credo che il calcio sia cambiato, i difensori una volta non dovevano superare la metà campo, ora devono farlo e devono essere brave anche a segnare. Noi abbiamo calciatrici che possono segnare 3-4 l’anno e cerchiamo di sfruttarle. Dobbiamo prepararci con grande voglia perchè le partite saranno tutte difficili. Ho fatto loro i complimenti, vincere partite così è importante».