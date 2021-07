MN24 – Milan femminile: ecco il futuro di Conc, Kulis e Coda

Milan femminile: se Dominika Conc ha dato l’ufficialità del proprio addio, sarebbe pronte anche Kulis e Anita Coda, le ultime

Dominika Conc, tramite il proprio profilo Instagram, ha dato l’ufficialità del proprio addio al Milan femminile: «Grazie mille, perché non ci sono parole che possano descrivere questi 2 anni. La mia famiglia rossonera, vi ringrazio per tutto. Sarete sempre la mia casa» – il suo futuro, stando a quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com sarebbe in Spagna. Si allontanano le piste Pomigliano e Napoli.

Oltre alla slovena, sempre stando quanto appreso anche Lidija Kulis e Anita Coda dovrebbe lasciare il Diavolo. La prima sarebbe vicina al Ferencvarosi. Mentre la giovane attaccante classe 2000, lascerebbe Giacinti e compagne in prestito e avrebbe diverse corteggiatrici in Serie B (cinque club).