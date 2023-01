MN24 – Messias torna in gruppo, niente da fare per Origi: ecco le ultime

Messias torna in gruppo, niente da fare per Origi: ecco le ultime

Il Milan, dopo il pareggio contro la Roma, è tornato a lavorare in vista del match di Coppa Italia contro il Torino.

Una buona notizia arriva di Junior Messias che è tornato a lavorare in gruppo, mentre Divock Origi lavora ancora a parte. Ancora a parte Simon Kjaer, che sta allungando in tempi per rientrare in forma. Anche Florenzi, Maignan, Rebic e Krunic continuano il loro programma personalizzato.