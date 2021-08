MN24 – Maldini e Massara a Casa Milan: lavori per il trequartista – VIDEO

Paolo Maldini e Frederic Massara sono giunti in questo momento nella sede rossonera di Casa Milan. Ultimi giorni di mercato frenetici – VIDEO

Paolo Maldini e Frederic Massara sono arrivati pochi minuti fa presso gli uffici di Casa Milan. La dirigenza rossonera lavora per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in questi ultimi giorni di mercato. Fari puntati in particolare sul trequartista, con Faivre in pole position su Corona.