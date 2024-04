MN24 – Infortunio Kalulu: lavoro personalizzato nell’allenamento di oggi del Milan, le condizioni del difensore

Pierre Kalulu è ancora alle prese con l’infortunio: il difensore sarà assente anche per Juve Milan, il match sabato pomeriggio alle ore 18:00 valido per il 34° turno del campionato di Serie A.

Come appreso da MilanNews24, anche oggi il difensore ha svolto un lavoro personalizzato nel corso dell’allenamento a Milanello dei rossoneri e darà dunque foirfait per la sfida contro i bianconeri. A parte anche Kjaer, mentre Pobega è tornato in gruppo.