Nonostante la brutta sconfitta interna contro lo Spezia, mister Stefano Pioli lascerà una giornata di riposo alla squadra rossonera.

Infatti, domani, come raccolto dalla nostra redazione, il Milan non si allenerà in quel di Milanello.