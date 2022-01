MN 24 – Montemurro: «Nel Milan il lavoro di Ganz si vede, complimenti!»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Joe Montemurro ai cronisti presenti, al termine della finale di Supercoppa tra Juventus Women e Milan.

OCCASIONI – «Sì, il Milan ha preso una traversa ma anche noi abbiamo avuto diverse occasioni»

MILAN – «Sì mi aspettavo un Milan così tosto. Nel primo tempo si abbassavano a 5 e c’erano poche spazi. Tante difficoltà e ci hanno fatto male con le ripartenze. Noi non abbiamo fatto le scelte giuste ma si è visto il lavoro di Ganz. Ho visto un Milan equilibrato e con idee importanti. Differenze con la partita in campionato? Tantissime, ho visto una squadra molto equilibrata, complimenti a Ganz»

SEGRETO JUVE – «Il segreto sono le basi fuori dal campo, l’organizzazione fuori è solida, le idee sono chiare. Juventus è sinonimo di un modo di fare e lavorare. Fuori dal campo, l’organizzazione è chiara e tiene alto il livello»

COVID – «2 anni che combattiamo per trovare una via. Purtroppo non c’è una via giusta, una situazione che va evolvendosi. Non posso commentare quello che decidono medici e governi. Una situazioni che non possiamo prevedere. Giusto giocare? Penso di sì. Dobbiamo combattere questa situazione e arrivare alla normalità»

PRECISIONE – «Abbiamo sbagliato le scelte di gioco, soprattutto nel primo tempo. Dovuto alla mancanza di preparazione e ritmo. Oggi si vedeva che i ritmi erano bassi e abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato le scelte con la palla»

LENZINI – «Prima di arrivare alla Juve, il direttore mi parlava di lei. Ho visto 2 o 3 video e ho detto, lei ha le qualità per giocare il nostro calcio, in entrambe le fasi. posso solo farle i complimenti. Giocatrice importante anche per la Nazionale»

CERNOIA – «C’era da trovare il momento per inserirla. Deve trovare la fiducia mentalmente e trovare i ritmi, adesso possiamo lavorare per inserirla, sono contentissimo di averla ritrovata»

FINALE – « Ho letto a bordocampo “Finale Champions Torino 2022”, mi sono venuti i brividi, lasciamo stare»