Mirante all’intervallo a Dazn: «Tante emozioni in campo. Salutiamo il mister e giocatori importantissimi»

Antonio Mirante, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn all’intervallo della sfida contro la Salernitana di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

PAROLE – «Serata particolare per qualcuno di noi e anche per i tifosi, salutiamo e soprattutto salutano il mister e altri giocatori importantissimi che hanno contribuito a fare la storia degli ultimi anni del Milan. Ci sono tante emozioni in campo, stiamo facendo una buona partita anche se onestamente passa un po’ in secondo piano, quello che conta oggi è salutare i tifosi. Spero che il secondo tempo sia ancora più emozionante, soprattutto per chi saluta».