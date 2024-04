Miranda Milan, l’affare praticamente concluso è stato accantonato: il MOTIVO e cosa accadrà adesso

Sembrava essere tutto fatto per vedere Miranda in rossonero. Il terzino del Betis è in scadenza di contratto e il calciomercato Milan aveva spinto per bloccarlo già nella sessione di gennaio.

Poi, come riportato da TMW, i piani dei rossoneri sono cambiati col ritorno di Ibrahimovic che non vede il terzino spagnolo tra le prime scelte sul mercato. Adesso Miranda è un’idea del Brighton di De Zerbi.