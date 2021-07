Mirabelli: «Insigne? Ho sentito una cosa incredibile da Napoli»

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha così parlato riguardo al futuro di Lorenzo Insigne

Intervenuto ai microfoni di Goal Show, Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha così parlato riguardo al futuro di Lorenzo Insigne:

«Ho sentito che a Lorenzo Insigne è stato proposto una decurtazione dell’ingaggio: spero che questa cosa non sia vera. Già non capisco perché si debba portare calciatori così importanti in scadenza, ma credo anche che Lorenzo meriti di più. Chiesi delle informazioni ai suoi vecchi procuratori Ottaiano e Andreotti: avrei voluto portarlo al Milan. Tuttavia il calciatore era troppo legato al Napoli, non aveva alcuna intenzione di cambiare squadra».