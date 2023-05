Milinkovic-Savic: «Futuro? Ho un altro anno di contratto e…». Le parole del centrocampista della Lazio finito nel mirino del Milan

Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Dazn del suo futuro. Ecco le parole del centrocampista della Lazio finito nel mirino del Milan:

«Giornata bella, poteva finire anche meglio visto il primo tempo. Dopo abbiamo rischiato molto, poi per fortuna ho segnato io. Abbiamo vinto e oggi festeggiamo tante cose. Abbiamo fatto una bella stagione, l’obiettivo è sempre stata la Champions. Avevo promesso a Radu che sarei andato da lui in caso di gol, per me è come un fratello maggiore. Difficile spiegare la mia crescita, sono due anni che giochiamo in maniera diversa. Il mister ci ha aiutato tanto. Futuro? Ho un altro anno di contratto, a fine campionato con la Champions raggiunta parleremo».