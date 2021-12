Milenkovic Milan: concorrenza dalla Premier per il giocatore

Nicola Milenkovic è uno deglio obiettivi per la difesa del Milan per sostituire l’infortunato Kjaer. Non manca però la concorrenza

Il Milan continua la ricerca di un difensore dopo l’infortunio di Simon Kjaer he possa completare la rotazione con Tomori e Romagnoli. Tra i nomi che piacciono di più al club rossonero, c’è Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Per il difensore non manca la concorrenza. A gennaio, riporta TeamTalk, il West Ham potrebbe tornare alla carica per il serbo. Gli Hammers avevano cercato a lungo il centrale della Fiorentina la scorsa estate, prima del rinnovo annuale con il club gigliato.