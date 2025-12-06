Milano Cortina 2026, è stato scelto Allegri: c’è anche un po’ di Milan, verso l’Olimpiade!

Milan Cortina 2026, l’edizione invernale dei Giochi Olimpici è sempre più vicina: è stato scelto Massimiliano Allegri tra i tedofori

Massimiliano Allegri, l’esperto e navigato allenatore del Milan, si prepara a vivere un momento di grande emozione e prestigio. È stato infatti selezionato come tedoforo per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un onore che lo vedrà portare la fiaccola olimpica per un breve, ma significativo, tratto nelle vicinanze di Varese. Questa partecipazione sottolinea il forte legame tra il mondo dello sport e i grandi eventi che celebrano i valori di lealtà, eccellenza e amicizia.

Il Mister e il Viaggio della Torcia

La scelta di Allegri come portatore della torcia ha immediatamente acceso i riflettori, in quanto l’allenatore, noto per la sua pragmatica acutezza tattica e i numerosi successi conquistati in panchina, in passato è stato un volto iconico per una delle squadre più blasonate del calcio italiano. L’attuale guida tecnica dei rossoneri è un tecnico di fama internazionale, capace di guidare i suoi team attraverso diverse sfide, e ora è pronto a sostenere questa inedita responsabilità sportiva.

Il percorso della torcia, simbolo universale di pace e speranza, toccherà diverse località prima di raggiungere la destinazione finale. Il tragitto che vedrà impegnato Allegri si svolgerà in un’area strategica, a pochi chilometri dal capoluogo lombardo, che sarà uno dei cuori pulsanti della manifestazione a cinque cerchi. La sua partecipazione si inserisce in un calendario di eventi che mirano a coinvolgere il grande pubblico e a diffondere lo spirito olimpico su tutto il territorio nazionale.

Non Il Primo Rossonero, c’è anche Zlatan Ibrahimovic

Anche Zlatan Ibrahimovic qualche giorno fa è stato annunciato come tedoforo dell’Olimpiade che si svolgerà a febbraio 2026 in Italia.

La notizia, riportata in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, conferma quindi come la passerella olimpica sia un momento in cui le rivalità sportive si mettono da parte per celebrare l’unità e la passione per lo sport.