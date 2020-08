Milanello, seduta mattutina per i rossoneri: le immagini – FOTO

Allenamento mattutino a Milanello per i rossoneri sotto lo sguardo di Stefano Pioli: le immagini dal centro sportivo

Allenamento mattutino (inizio alle ore 10:30) per i rossoneri che oggi in attesa dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic si sono ritrovati a Milanello per sostenere la sessione odierna sotto lo sguardo di Stefano Pioli.

In attesa del consueto report, ecco le immagini dei giocatori milanisti impegnati oggi sul campo di Milanello per la consueta partitella a ranghi misti. In campo, tra gli altri, anche il terzino francese Kalulu.