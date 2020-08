Zlatan Ibrahimovic ritorna al Milan: il centravanti svedese questa mattina dovrebbe sbarcare in Italia. Tampone e da lunedì Milanello – LIVE

Zlatan Ibrahimovic ritorna al Milan, arrivo previsto per oggi per il centravanti svedese che nelle scorse ore ha trovato l’accordo totale per il rinnovo con i rossoneri: stipendio netto da 7 milioni di euro fino al 30 giugno 2021.

8:36 Ibra dovrebbe arrivare in Italia dopo le 10 – Previsto per questa mattina lo sbarco di Zlatan Ibrahimovic a Milano con volo privato.

10:40 Arrivo previsto per il primo pomeriggio da Malpensa – Secondo quanto riportato da Sport Mediaset il centravanti svedese dovrebbe arrivare in volo privato dall’aeroporto bergamasco.

Ibrahimovic al Milan, le cifre dell’operazione

Secondo la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic avrebbe sottoscritto un contratto da 7 milioni netti senza bonus che, con lo sgravo fiscale indotto dal decreto crescita, permetterà ai rossoneri di pagare 10,5 milioni lordi anziché 14.

Rinnovo Ibra: la ricostruzione della trattativa

La prima offerta avanzata dai rossoneri ad Ibrahimovic e il suo entourage è stata di 5 milioni più bonus, una proposta “irricevibile” per Raiola che ha risposto con la richiesta di uno stipendio fisso di 7 milioni di euro fissando così il momento in cui Ibra e il Milan sono stati effettivamente più distanti. Dopo un certosino lavoro svolto tra fiscalisti e burocrati, il Milan ha rilanciato (48 ore fa) con l’ultima definitiva offerta: contratto da 7 milioni netti senza bonus per lo svedese con il Milan che, con lo sgravo fiscale del decreto crescita, pagherà 10,5 milioni lordi anziché 14.

Ibra è il rebus del numero: ecco quale ha scelto

Dopo aver erroneamente lasciato pensare di puntare sulla maglia numero 9, Ibrahimovic ha annunciato, in pieno stile Zlatan, il numero di maglia che porterà alle spalle nella prossima stagione: l’11. Il centravanti svedese avrebbe voluto vestire lo stesso numero anche l’anno scorso ma poi finì per prediligere la 21 vista la contemporanea presenza di Fabio Borini che aveva già scelto il numero undici ad inizio stagione. Con la firma sul rinnovo fino al 2021 e la partenza di Borini in direzione Hellas Verona, ora Ibrahimovic può ritrovare il numero di maglia che lo rese famoso in maglia rossonera nel 2010.