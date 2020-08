Ibrahimovic è arrivato a Milano: ecco le immagini del suo sbarco in Italia riprese dall’inviato di Milan News 24 – VIDEO

(dal nostro inviato da Linate) – Zlatan Ibrahimovic è rientrato a Milano, il centravanti svedese ha messo i piedi nuovamente in Italia intorno alle 23:30 di questa sera al termine di un volo sul proprio aereo privato atterrato a Linate. Sono passati dieci anni esatti, il famoso 29 agosto 2010, da quando Ibra giunse da Barcellona per vestire per la prima volta in carriera la maglia del Milan. Nella giornata di domani Ibrahimovic si sottoporrà a tampone e, una volta appurato il responso, da lunedì si allenerà al fianco dei propri compagni di squadra a Milanello.

Rinnovo Ibra: le cifre dell’operazione

Zlatan Ibrahimovic ha, dopo un lungo tira e molla, rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 30 giugno 2021: stipendio da 7 milioni di euro netti. Uno sforzo ponderato da parte della proprietà rossonera che, grazie al decreto crescita, pagherà circa 10,5 milioni lordi anziché 14. Ibrahimovic, dopo una vacanza vissuta su proprio lussuosissimo yacht, era rientrato a Stoccolma (Svezia) da dove è partito questa sera per tornare alla volta di Milano.

Ibra sceglie la numero 11

Nonostante le voci iniziale lasciassero pensare al numero 9, Zlatan Ibrahimovic ha scelto un ritorno al passato in questa sua “terza avventura” in rossonero: lo svedese vestirà la 11 come dieci anni fa in occasione del suo primo arrivo al Milan.

I numeri di Ibrahimovic al Milan

Ibra da questa sera inizierà il proprio quarto anno in rossonero, con la maglia del Milan Zlatan ha collezionato 105 presenze totalizzando 67 reti e 29 assist. In questa stagione Ibra ha disputato 18 partite realizzando 10 reti e 5 assist permettendo al Milan di inanellare 10 vittorie nelle ultime 12 gare totalizzando 35 reti, record europeo. In questa stagione il centravanti svedese tornerà a disputare le competizioni europee partendo dai preliminari di Europa League indossando la maglia del Milan. Ecco quando si scoprirà il primo rivale dei rossoneri in Europa.