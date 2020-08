29 agosto 2010: dieci anni fa Ibrahimovic arrivò al Milan

29 agosto 2010, dieci anni dopo la storia si ripete. Zlatan Ibrahimovic ritorna al Milan ancora una volta

La storia sembra ripetersi, del resto c’è chi la considera ciclica. Zlatan Ibrahimovic è atteso nelle prossime ore a Milano per firmare il rinnovo di contratto che lo legherà ai rossoneri per un’altra stagione. Esattamente 10 anni fa, il 29 agosto del 2010, lo svedese arriva in pompa magna a San Siro accompagnato da Adriano Galliani. L’acquisto dello svedese dal Barcellona fu poi fondamentale per la conquista del 18esimo scudetto sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. Anche questa volta Ibra risolleverà le sorti rossonere?