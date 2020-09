Milanello – Paquetà e soci, ecco cosa faranno i non convocati per Dublino

Allenamento normale per i giocatori non rientrati nella lista dei convocati per Shamrock-Milan di Stefano Pioli

Tutti i giocatori non rientrati nella lista dei 20 convocati di Stefano Pioli oggi torneranno a Milanello per proseguire gli allenamenti in vista della sfida di lunedì sera contro il Bologna e valevole la prima giornata di Serie A 2020/21.

Tra gli assenti dalla lista per Dublino c’è anche Lucas Paquetà sempre più al centro di numerose voci di calciomercato. Il brasiliano, come il Milan, gradirebbe una nuova avventura altrove ma in via Aldo Rossi non è ancora pervenuta un’offerta ritenuta adeguata intorno ai 23-25 milioni di euro.