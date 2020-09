Shamrock Rovers-Milan, Paquetà fuori dai convocati: cessione unica soluzione?

Shamrock Rovers-Milan: mister Pioli ha deciso di lasciare fuori Lucas Paquetà dalla lista dei convocati per il match di domani

Domani sera, alle ore 20:00, andrà in scena Shamrock Rovers-Milan, match valido per il secondo turno di preliminari di Europa League. In occasione di questo importante appuntamento, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha deciso di lasciare fuori Lucas Paquetà: il brasiliano infatti non figura tra i convocati che parteciperanno alla trasferta. Il motivo? Potrebbero essere molteplici.

Quello che è certo è che il giovane talento non ha mai convinto fino in fondo, né i tifosi né la dirigenza del Diavolo, specialmente in proporzione all’investimento fatto per aggiudicarselo. Ad oggi sono parecchie le carenze sotto il punto di vista mentale dell’ex Flamengo e Pioli non è poi più così sicuro che possano colmarsi rapidamente. Il mercato è ancora aperto e l’interesse del Lione per il giocatore è cosa concreta. Vedremo cosa ci porteranno le prossime settimane. Una cosa però è certa: con questo segnale Pioli ha comunicato a tutti di non necessitare di questo Paquetà per il Milan della stagione che viene.