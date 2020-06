Milanello, nella partitella odierna brilla Paquetá: nota positiva per Pioli

L’allenamento odierno e la partitella ha fatto emergere una piccola ripresa e crescita di Paquetá: ottima nota positiva per Pioli

Nella giornata odierna i ragazzi di Pioli hanno svolto un’interessante partitella interna dove Paquetá si è messo in mostra con una doppietta. Per il tecnico emiliano è oro che cola dal momento che contro la Juve in Coppa Italia dovrà fare a meno di Castillejo e in campionato con i nuovi 5 cambi dovrà aver bisogno proprio del brasiliano.

La partitella, comunque, si è conclusa con il risultato di 3-1 con le reti di Paquetá (doppietta) e Bonaventura e dall’altro lato il gol di Olzer.