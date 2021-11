Milanello: i rossoneri tornano al lavoro in vista di Firenze

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio a Milanello dopo i tre giorni di riposo concessi dal mister alla squadra

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio a Milanello dopo i tre giorni di riposo concessi dal Mister alla squadra. La seduta è stata svolta a ranghi ridotti, a causa delle assenze dei numerosi rossoneri convocati per le rispettive nazionali.

IL REPORT

Come di consueto il gruppo ha iniziato in palestra, con l’attivazione muscolare, per poi uscire sul campo, il rialzato, dove il riscaldamento è proseguito con una serie di lavori atletici. La squadra ha poi iniziato una serie di esercizi sul possesso, ai quali hanno partecipato anche alcuni ragazzi della Primavera; a seguire, delle esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso l’allenamento odierno.

VENERDÌ 12 NOVEMBRE

Per domani il programma prevede doppia seduta di allenamento.