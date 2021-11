Allenamento Milan: le immagini da Milanello – FOTO

Archiviato il pareggio in Champions il Milan pensa al derby: le immagini da Milanello dell’allenamento rossonero

Il Milan questa mattina è tornato ad allenarsi a Milanello. Chi ha giocato ieri ha fatto defaticante, gli altri sono tutti in campo. Tra questi c’è anche Florenzi e Pellegri in gruppo. Seduta differenziata per Rebic e Ballo-Touré, con l’attaccante croato che molto probabilmente domani capirà se sarà o meno a disposizione per il derby. Ancora personalizzato per Junior Messias, regolarmente a disposizione invece Davide Calabria.

Il club ha pubblicato le foto della seduta di allenamento sui social: «Subito al lavoro, domenica c’è Milan Inter, dai ragazzi»