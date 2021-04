Milanello: grande notizia per Stefano Pioli, le ultime

Milanello: grande notizia per Stefano Pioli. Rafael Leao, Brahim Diaz e Mario Mandzukic hanno lavorato tutti in gruppo…

Stefano Pioli può finalmente sorridere. Da Milanello giungono finalmente buone notizie dal fronte infermeria.

Come riporta Sky Sport, dopo Rafael Leao, anche Mario Mandzukic e Brahim Diaz si sono allenati questa mattina con il resto della squadra rossonera. Tutti e tre sono dunque recuperati per il match contro il Parma in programma sabato alle ore 18:00 presso lo stadio Tardini. Restano a parte Alessio Romagnoli e Davide Calabria.