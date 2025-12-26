Milan Verona, la squadra di Zanetti arriva da risultati positivi e sarà riposata: i precedenti

Milan Verona – La squadra di Paolo Zanetti arriva allo Stadio San Siro nel migliore dei modi, i precedenti

Il sipario del calcio italiano si alza nuovamente sull’affascinante palcoscenico di San Siro. Domenica 28 dicembre, il Milan affronterà l’Hellas Verona in un match che promette scintille. Se per i padroni di casa la sfida rappresenta l’occasione per consolidare le posizioni di vertice, per gli ospiti è il momento di confermare una rinascita che ha sorpreso molti addetti ai lavori.

Paolo Zanetti e il momento d’oro degli scaligeri

L’Hellas si presenta a Milano in una condizione psico-fisica invidiabile. Merito del lavoro di Paolo Zanetti, il tecnico veneto noto per la sua capacità di dare identità e grinta anche a rose in difficoltà, che è riuscito a risollevare le sorti dei gialloblù proprio quando la panchina sembrava traballare. Gli scaligeri arrivano a questo appuntamento riposati e carichi: l’ultimo turno di campionato, che li avrebbe visti opposti al Bologna, è stato infatti posticipato a causa degli impegni degli emiliani in Supercoppa Italiana.

Questo stop forzato ha permesso a Zanetti di preparare meticolosamente la trasferta meneghina, forte di un ruolino di marcia recente da grande squadra. Nelle ultime due uscite, il Verona ha infatti centrato due successi pesantissimi: un’impresa esterna per 1-2 contro la Fiorentina e una prova di forza al Bentegodi, dove ha superato l’Atalanta con un netto 3-1.

Il Diavolo tra fattore campo e il ritorno di Leão

I rossoneri, dal canto loro, sanno di non poter sottovalutare l’avversario. La formazione guidata da Massimiliano Allegri — l’allenatore livornese che ha fatto del pragmatismo e della solidità difensiva la sua cifra stilistica — punta tutto sul “fattore San Siro”. Il Diavolo è infatti imbattuto tra le mura amiche da agosto, trasformando la Scala del Calcio in un fortino quasi inespugnabile.

L’attenzione dei tifosi meneghini è tutta rivolta alle condizioni di Rafael Leão. L’ala portoghese, il numero 10 capace di spaccare le partite con i suoi strappi brucianti e i suoi dribbling imprevedibili, sembra aver smaltito il recente problema muscolare e punta a una maglia da titolare per trascinare l’attacco rossonero.

Un incrocio pericoloso

Quella di domenica non sarà una semplice partita di fine anno. Il Milan ha bisogno di punti per non perdere il contatto con la vetta, mentre il Verona di Zanetti vuole dimostrare che le vittorie contro le “big” non sono state un caso. La freschezza degli scaligeri contro la solidità casalinga della banda di Allegri: gli ingredienti per una domenica di grande calcio ci sono tutti.