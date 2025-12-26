Milan Verona, San Siro risponde presente anche stavolta: i tifosi del Diavolo pronti a conservare un primato

Milan Verona – San Siro risponde presente e il Diavolo è pronto a chiudere il 2025 in vetta ad una speciale classifica

Il richiamo del campo non conosce pause, nemmeno durante le festività. Per la sfida di domenica 28 dicembre tra Milan e Hellas Verona, lo stadio San Siro si prepara a indossare l’abito delle grandi occasioni. Secondo le ultime stime, sono attesi oltre 70.000 spettatori, un dato impressionante che conferma l’amore viscerale della tifoseria verso i colori del club meneghino. Nelle prossime ore, con la chiusura delle ultime fasi di vendita, si avranno cifre ancora più precise, ma il trend è chiaramente orientato verso il “tutto esaurito”.

Il Diavolo domina la classifica delle presenze

Questo afflusso massiccio di pubblico non è un caso isolato, ma il consolidamento di un primato nazionale. Con la massiccia partecipazione prevista per domenica, il Diavolo blinderà il primo posto nella classifica della media spettatori della Serie A 2025/2026. Al momento, la squadra vanta una media superiore ai 73.000 presenti a partita, un record che testimonia come la “Scala del Calcio” sia diventata un fortino inespugnabile grazie al calore dei suoi sostenitori.

La gestione di Allegri e il calore del pubblico

A guidare i rossoneri da bordo campo ci sarà Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che ha fatto del pragmatismo e della gestione dei momenti della partita il suo marchio di fabbrica. Il tecnico, tornato alla guida del club per dare stabilità al progetto tecnico, sa bene quanto il supporto del pubblico possa incidere nei novanta minuti.

In campo, gli occhi saranno puntati su Christian Pulisic, il fantasista statunitense dotato di un dribbling fulminante e di una visione di gioco che lo rendono l’uomo chiave per scardinare le difese chiuse.

Un appuntamento cruciale per la stagione

I sostenitori della compagine di via Aldo Rossi sono pronti, come sempre, a far sentire la propria voce. La partita contro gli scaligeri non rappresenta solo un impegno di calendario, ma l’occasione per consolidare il primato di presenze e spingere i giocatori verso una vittoria fondamentale per la classifica. In un campionato estremamente competitivo, il fattore campo garantito da oltre 70.000 cuori rossoneri potrebbe essere l’arma in più per la rincorsa al titolo.